Вашингтон, 8 февраля, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента республики. Соответствующую запись он разместил 8 февраля в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Удвоение плохой ставки не делает её хорошей. У России и других стран ещё есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуайдо, Национального собрания и пути к свободе и процветанию в Венесуэле», — написал Болтон.

Напомним, в конце января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке США и ряда других государств объявил себя переходным президентом Венесуэлы. Россия подтвердила свою поддержку законно избранному руководству республики и президенту Николасу Мадуро.