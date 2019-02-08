Екатеринбург, 8 февраля, 2019, 21:33 — ИА Регнум. В школах Екатеринбурга отменяют карантин по гриппу и ОРВИ, введённый в конце января. С таким предложением к руководству города обратился Роспотребнадзор, заявила журналистам и.о. руководителя центрального Екатеринбургского отдела областного управления Роспотребнадзора Елена Киямова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Ведомство предложило возобновить в школах учебный процесс уже с 9 февраля. Это связано с тем, что ситуация с гриппом и ОРВИ среди школьников стабилизировалась.

При этом санврачи предлагают пускать в школы только тех детей, у которых есть прививка от гриппа.

Глава городского департамента образования Екатерина Сибирцева в свою очередь отмечает, что занятия в школах будут возобновлены с 11 февраля. При этом детям, которые не привиты, не нужно специально делать прививки, сейчас это уже поздно. Такие дети пока должны оставаться дома и получать домашние задания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января рост заболеваемости ОРВИ и гриппом побудил руководство города ввести ограничительные мероприятия в детских садах. Их могут посещать лишь те дети, у которых есть прививки от гриппа. В школах же образовательный процесс был приостановлен. Учащихся перевели на дистанционное обучение.