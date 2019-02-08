Тегеран, 8 февраля, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи пояснил, что означает любимый иранской властью и народом лозунг «Смерть Америке!», 8 февраля передает агентство Reuters.

The White House

«Смерть Америке» означает смерть Трампу, Болтону и Помпео. Это означает смерть для американских правителей», — заявил Хаменеи на встрече с военными.

Аятолла добавил, что «пока Америка продолжает свое злодеяние, иранский народ не откажется от «Смерти Америке».

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