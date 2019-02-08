Украинские радикалы не щадя яиц атаковали консульство РФ в Харькове
Харьков, Украина, 8 февраля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Около сотни представителей украинских радикальных нацистских организаций забросали яйцами и зелёнкой здание генконсульства РФ в Харькове, сообщает 8 февраля ТАСС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Украинские радикалы
Хулиганскую выходку участники этой акции объяснили желанием помешать встрече сотрудников российского консульства с общественными организациями города Харьков.
О какой-либо реакции сотрудников украинской полиции не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине последовательно и непрерывно осуществляется антироссийская пропаганда. Подобные акции сторонников нацистов полиция Украины не пресекает.
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