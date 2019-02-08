Москва, 8 февраля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Сбербанка Германа Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 8 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Греф награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» за значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы России и многолетнюю добросовестную работу.

Стоит отметить, что сегодня Греф празднует свой день рождения — главе Сбербанка исполнилось 55 лет.

Напомним, что Греф ранее был награжден орденом Александра Невского, орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Почета, а также медалью Столыпина второй степени.

В свой день рождения Греф, однако, не очень оптимистичен. В интервью ТАСС он рассказал, что не ожидает «ничего оптимистического» от 2019 года. Глава Сбербанка добавил, что к настоящему времени человечество «начинает последовательно разрушать то, куда шло полвека». Греф предрекает, что в ближайшие годы человечество ждет разрушение существующего миропорядка.