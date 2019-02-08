Стерлитамак, Башкирия, 8 февраля, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Девятнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с опорой линии электропередачи в городе Стерлитамаке. Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Пресс-служба МЧС Башкирии ДТП

Уточняется, что среди пострадавших — трое детей. В больницы доставлены 15 человек, из которых двое находятся в тяжёлом состоянии, у остальных — состояние средней тяжести либо удовлетворительное.

По данным управления МЧС России, авария произошла около 16:25 мск на улице Техническая в Стерлитамаке. Предположительно, водитель транспортного средства не справился с управлением. Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.