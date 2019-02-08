Каракас, 8 февраля, 2019, 19:47 — ИА Регнум. В Венесуэле собрали порядка двух млн подписей против военного вторжения США, сообщил 8 февраля журналистам президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

По утверждению министерства связи и информации Венесуэлы, опубликованному в Twitter, это количество подписей было собрано за 24 часа.

Напомним, о начале кампании по сбору подписей против американской интервенции президент Венесуэлы объявил 4 февраля, при этом отмечалось, что таких подписей будет собрано не менее 10 млн.

Кроме того, Николас Мадуро подчеркнул, что будет использовать всё, чтобы «остановить безумие» Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле продолжается «ползучая» попытка захвата власти проамериканской оппозицией, лидер которой, Хуан Гуайдо, объявил себя «временным президентом» страны.