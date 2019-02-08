Рязань, 8 февраля, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин назначен руководителем СУ СК России по Рязанской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ был утверждён президентом РФ Владимиром Путиным 8 февраля.

Олег Константинов ИА Красная Весна Следственный комитет России

Этим же указом Никешкин освобождён от прежней должности. До назначения в Рязанскую область он руководил СУ СК РФ по Удмуртской Республике.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый руководитель рязанского управления СКР Владимир Махлейдт был уволен с должности 3 мая 2018 года. Он был назначен на пост в 2007 году и возглавил региональное управление СКР, когда оно стало отдельным ведомством, независимым от прокуратуры.