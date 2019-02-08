Казань, 8 февраля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Замглавы министерства здравоохранения Татарии Айрат Гарипов считает, что медицинские учреждения не должны быть государственными. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями республики, работающими в сфере здравоохранения.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины. XIX

«Я, может быть, для государственного здравоохранения скажу крамольную мысль, пусть она останется только моей. Вообще я за то, чтобы вся медицина была частной и не было государственных учреждений. И даже учреждения с участием государства были в форме предпринимательства, то есть общества», — цитирует замглаву ведомства «Бизнес-online». Гарипов аргументировал свою позицию тем, что отсутствие государственных клиник способствовало бы развитию конкуренции.

По его мнению, в настоящее время нет рычагов для государственного контроля за деятельностью медицинских организаций, нет единой информационной системы, процесс распределения квот непрозрачен.

В министерстве здравоохранения республики поспешили прокомментировать этот инцидент, заявив, что Гарипов выразил исключительно собственное мнение.

«Гарипов озвучил свое сугубо личное мнение, которое не отражает позицию министерства здравоохранения Республики Татарстан в целом», — подчеркнули в ведомстве.

Также в министерстве напомнили, что основной его задачей является участие в выработке и реализации государственной политики в области охраны здоровья населения республики, обеспечение выполнения Программы государственных гарантий в полном объеме, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи населению, а также реализация направлений Национального Проекта «Здравоохранение».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, более половины жителей России, участвующих в исследовании (52%), считают, что право на бесплатную медицинскую помощь является одной из важнейших социальных гарантий государства для граждан.

По мнению 58% респондентов, для улучшения качества работы необходимо повысить оснащенность поликлиник современным оборудованием, расширить возможности для профилактики, диагностики и предупреждения болезней на ранней стадии (49%). 46% предлагают установить контроль за профессиональным уровнем медиков.

При финансировании государственных медучреждений должны учитываться оценки качества работы, число обращений и количество жалоб пациентов (57%). По мнению 78% опрошенных, контролировать работу медучреждений должна независимая структура, например страховые компании.