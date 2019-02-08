Симферополь, 8 февраля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Руководители Республики Крым и Севастополя подписали 8 февраля соглашение об установлении административных границ, процесс утверждения которых начался ещё в январе 2017 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам сторон, все спорные вопросы удалось уладить.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Из-за взаимных наложений границ на картах спорными оставались шесть небольших участков: на границе Севастополя с Бахчисарайским районом и Большой Ялтой. В основном леса», — отметили в правительстве Севастополя.

Обе стороны заранее условились, что граница не может проходить по участкам проживания людей, чтобы не создавать им юридических неудобств. Общая площадь территорий — более 300 га.

«Никаких разногласий о границе между Республикой Крым и Севастополем нет и быть не может. Севастополь — братский регион, мы вместе прошли Крымскую весну, вместе вернулись в Россию. У нас общая судьба, мы связаны и географически, и экономически, и в плане человеческих контактов. Невозможно представить себе Крым без Севастополя и Севастополь без Крыма», — написал на своей странице в Facebook глава РК Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Республики Крым и Севастополя ранее подписали соглашения о сотрудничестве в культурной, социальной и иных сферах.

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