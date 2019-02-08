Донецк, 8 февраля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. За минувшую неделю в ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

ИА Красная Весна Нашивка ВС ДНР

«С 1 по 7 февраля 2019 года на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре военнослужащих республики», — сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Всего с начала года ранения в результате боевых действий на территории ДНР получили семь человек, погибли — восемь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские боевики не соблюдают установленный в Донбассе режим перемирия и продолжают обстрелы позиций войск народных республик Донбасса.