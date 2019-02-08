Симферополь, 8 февраля, 2019, 17:55 — ИА Регнум. К пятилетней годовщине общекрымского референдума 2014 года и воссоединения полуострова с Россией в Симферополе создадут сквер имени Крымской весны. Об этом 8 февраля сообщили в администрации Симферополя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

«Работы по созданию сквера под названием «Крымская весна» уже идут», — отметили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымской столице предложили создать сквер воинской славы и установить в нём бюст дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.