Москва, 8 февраля, 2019, 18:40 — ИА Регнум. В настоящее время идёт процесс деградации Евросоюза, полагает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 8 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя охлаждение отношений между Францией и Германией.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз дышит на ладан

«Я давно говорил, что ЕС — организация абсолютно искусственная, — сказал Шахназаров. — Происходит процесс деградации Евросоюза. Просто потому, что невозможно управлять 28 странами, совершенно разными, с разными интересами. Это сложная борьба, сложные манипуляции. В конечном счёте всё идёт к тому, что появится Берлин — Москва — Пекин. В этом есть очевидная экономическая истина. Германии нужны рынки и газ, а Китаю — технологии и ресурсы. Германия же очевидно становится всё более самостоятельной. Немцы возвращаются. Что касается Макрона, то он был в течение четырёх месяцев раскручен финансовой олигархией и поставлен на место президента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты Suddeutsche Zeitung, президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности и от совместного выступления с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках этой конференции. Доверенное лицо Макрона Хенрих Эндерляйн заявил, что отказ президента Франции от участия в Мюнхенской конференции по безопасности является «символическим сигналом».