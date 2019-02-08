Симферополь, 8 февраля, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Спустя почти полгода после назначения на новую должность генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев утверждён на посту руководителя главного Управления МЧС России по Крыму. Соответствующий указ 8 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.

82.mchs.gov.ru МЧС по Республике Крым

«Назначить генерала-майора Еремеева Александра Николаевича — начальником Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Республике Крым», — сказано в документе.

Ранее его коллеги отмечали, что он является опытным профессионалом, который пользуется заслуженным уважением и авторитетом в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня президент России отправил в отставку министра внутренних дел по Республике Крым Сергея Абисова и руководителя главного управления МЧС по Республике Крым Сергея Шахова.

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