Москва, 8 февраля, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей девяти генералов силовых ведомств. Указ главы государства опубликован сегодня, 8 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Со своих должностей сняты: генерал-майор Александр Кузнецов — заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю; генерал-лейтенант Сергей Диденко — начальник Сибирского регионального центра МЧС РФ; генерал-майор Владимир Никитеев — начальник УФСИН по Кировской области; генерал-майор юстиции Ирина Зейберт — старший помощник председателя СК РФ; а также ряд других генералов.

Этим же указом глава государства сделал ряд назначений в силовые органы.