Санкт-Петербург, 8 февраля, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации губернатора Санкт-Петербурга, более известный как начальник пресс-службы Смольного, Андрей Кибитов уходит со своего поста. Об этом сам Кибитов сообщил 8 февраля в социальных сетях.

Gov.spb.ru Андрей Кибитов

Последним днем работы для него станет понедельник, 11 февраля. По некоторым данным, он отправится трудиться в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), совет директоров которой недавно возглавил экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Именно при Полтавченко Кибитов сменил должность с руководителя пресс-службы Смольного непосредственно на пресс-секретаря губернатора, тогда как Валентина Матвиенко предпочитала иметь личным пресс-секретарем других сотрудников.

Чтобы развеять слухи о причинах увольнения, в своем прощальном послании Кибитов, как и уволенный ранее вице-губернатор Игорь Албин, подчеркнул, что хотел уйти сам. Он поблагодарил врио губернатора Александра Беглова«за предложение продолжить работу в его команде», так как последние 100 с небольшим дней были крайне интересными, активными и насыщенными. Напомним, Беглов был назначен врио губернатора 3 октября 2018 года по указу президента.

«Я принял решение после 15 лет государственной службы — оставить Смольный. Просто потому, что пришла пора менять место своей дислокации в профессии», — пояснил Андрей Кибитов.

Заметим, это известие пришло через сутки после того, как Беглов взял себе нового советника по рекламе и взаимодействию со СМИ в лице Владимира Рябовола, видного деятеля рекламного рынка Петербурга. Кроме того, 23 января вице-губернатором, главой администрации губернатора, а значит, непосредственным начальником Кибитова, стала Любовь Совершаева, которая теперь курирует в Смольном комитеты по печати, по информатизации и тоже, по данным СМИ, занимается формированием публичного имиджа Беглова, в том числе через медиа.

Андрей Кибитов выразил уверенность, что Александра Беглова ждет масса достижений во славу Петербурга. «Искренне желаю ему Победы!» — объявил уходящий чиновник. Остается догадываться, о какой победе речь — то ли над снегом, завалившим город, то ли на осенних выборах губернатора, на которые, впрочем, Беглов пока не заявлялся.

Кибитов поблагодарил за дружеское участие своих коллег, за сотрудничество — журналистов, отметив, что это очень сложно — «писать о государственной службе, анализировать, делать прогнозы, предсказывать, выискивать эксклюзивы», а также выразил признательность всем «абонентам», которые ему пытались дозвониться, попросив представителей СМИ «не обижать» пресс-службу губернатора, так как там без выходных и праздников трудятся лучшие люди.

«Мой телефон, который всем известен, по-прежнему останется со мной, так что звоните, если будет такая необходимость. Из профессии я не ухожу и в самом скором времени буду вновь готов к общению с вами. Ибо предстоит новая интересная работа, новые вызовы и новые горизонты», — заявил Кибитов.

Добавим, свой карьерный путь Андрей Кибитов начал с должности корреспондента на ТРК «Петербург», затем дослужился до руководителя аналитического отдела в информационной службе петербургских «Вестей» на ВГТРК.

В 2003 году стал заместителем председателя городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ, в 2004 году возглавил пресс-службу губернатора Петербурга. С 2011 года трудился пресс-секретарем бывшего градоначальника Георгия Полтавченко. Судя по всему, отставка прежнего патрона стала для него такой же неожиданностью, как и для многих: по крайней мере, еще утром того дня он шутил в соцсетях об очередных «жирных утках», которые привычно «разлетались по осени».