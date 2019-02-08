Тверь, 8 февраля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Тверской области передан современный вертолет «Ансат», который будет задействован в санитарной авиации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, 8 февраля губернатор Игорь Руденя принял участие в церемонии вручения регионам сертификатов о присоединении к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации в рамках национального проекта «Здравоохранение». Мероприятие состоялось на площадке Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля, в нем приняли участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, главы регионов.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверская область получила новый вертолет санавиации

«Благодаря санитарной авиации за последние несколько лет мы спасли около 500 жизней наших граждан, которые были доставлены в областную больницу и другие медицинские учреждения. Сегодня нам вручают вертолет новой модификации, с современным оборудованием, который будет работать на территории тверского региона. Полагаем, что для нашей области необходимо еще несколько машин, в том числе Ми-8», — отметил Игорь Руденя, комментируя событие журналистам.

Вертолет «Ансат», который получила Тверская область, оснащен реанимационным оборудованием для взрослых и детей. При этом он может садиться не только на специальных вертолетных площадках, но и на неприспособленных местах — например, на автодорогах. Для Тверской области это имеет большое значение, так как по ее территории проходят крупные федеральные трассы М-9, М-10 и М-11. Всего в Верхневолжье насчитывается 25 площадок, где могут приземляться вертолеты санавиации, одна из них расположена рядом с областной клинической больницей в Твери.

Вероника Скворцова отметила, что на данный момент санитарная авиация работает в 45 субъектах Российской Федерации, ближайшая цель — сделать воздушную скорую помощь доступной везде.

Первая партия медицинских вертолетов, которая будет направлена в регионы, изготовлена АО «Вертолеты России», входящим в состав Госкорпорации «Ростех». Как отметил Сергей Чемезов, к 2021 году планируется произвести и поставить 150 машин, оборудованных специальным медснаряжением: 104 «Ансата» и 46 Ми-8 АНТ. В обновление парка санавиации страны планируется вложить 40 млрд рублей.

Напомним, федеральный проект развития санитарной авиации реализуется Минздравом и Минпромторгом России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Проект создания единого оператора санитарной авиации, инициированный ГК «Ростех», предусматривает создание 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных топливно-заправочных комплексов, вертолетных площадок на территориях более чем 1,5 тыс. учреждений здравоохранения страны.