Калуга, 8 февраля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Внедрение дополнительных мер по обеспечению безопасности автобусных перевозок стала 8 февраля главной темой совещания в Калуге по вопросу о необходимости соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении перевозок пассажиров общественным транспортом. В совещании приняли участие члены областного кабинета министров, руководители заинтересованных ведомств, в режиме видеоконференции — представители всех районов области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Kzta.ru Автобус для перевозки детей.

Поводом для обсуждения послужила авария автобуса с детьми из города Ярцево Смоленской области, которая произошла 3 февраля 2019 года на территории региона. Участники совещания высказали ряд предложений по данному вопросу.

По информации Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, на территории региона зарегистрировано 5285 автобусов, принадлежащих 186 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

На официальном сайте ГИБДД.МВД.РФ создан региональный сервис приема уведомлений о перевозке организованных групп детей автобусами. В 2018 году в Госавтоинспекцию области поступило 3 687 таких уведомлений. За различные нарушения требований, предъявляемых к организованной перевозке детей, 624 из них были отклонены. В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов с октября 2018 года в регионе принимаются дополнительные меры по контролю перевозок. К административной ответственности привлечены 2197 водителей и 56 должностных лиц.

С 1 марта 2019 года, согласно новым требованиям федерального законодательства, перевозки пассажиров автобусами без соответствующей лицензии и вовсе будут запрещены.

Одним из самых крупных перевозчиков детей в калужском регионе является государственное предприятие «Школьный автобус». На его балансе — 394 машины, которые ежедневно перевозят более пяти тысяч учащихся по 276 маршрутам. Это уникальный для России опыт. Автобусы оборудованы согласно специальному техническому регламенту, обеспечивающему безопасность детей. В этой связи было предложено именно на платформе ГКУ «Школьный автобус» организовать деятельность единого регионального оператора по сбору и обработке информации, связанной с детскими перевозками, в том числе на внешкольные мероприятия и экскурсии.

В ходе совещания профильным министерствам было рекомендовано определить в подведомственных детских учреждениях лиц, ответственных за организацию перевозок детей автобусами в соответствии с квалификационными требованиями, руководителям муниципалитетов — усилить контроль за содержанием дорожной сети на подведомственных территориях.

Особое внимание также планируется уделить обучению водителей пассажирского транспорта приемам оказания первой помощи при ДТП, а также информированию населения, в первую очередь родительской общественности, о требованиях, предъявляемых к перевозкам детских групп.

Руководители калужских министерств и ведомств обсудили правовые, организационные и медицинские вопросы, связанные с пассажирскими перевозками и помощью при ДТП, а также предложения по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в данной сфере. По итогам встречи будут выработаны конкретные меры по усилению контроля за перевозками детей в Калужской области.