Сеул, 8 февраля, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Все больше людей выбирают рестораны при гостинице с типом питания «шведский стол». Кроме того, последнее время в Южной Корее растет количество таких заведений, однако самыми лучшими считаются: The Parkview (Silla Hotel), La Seine (Lotte Hotel), Aria (The Westin Chosun Seoul). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Согласно информационному источнику, в ресторане The Parkview в период новогодних праздников количество посетителей увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом. А по сравнению с 2016 годом, количество людей, посетивших ресторан во время новогодних праздников и праздника Чусок, увеличилось на 10%.

Количество людей, посетивших La Seine в тот же период, увеличилось на 15%, а количество посетителей в Aria увеличилось на 7%.

В среднем цены в таких ресторанах варьируются от 55 тыс вон (~$49,13) до 59,300 вон (~$53) в первой половине дня и от 88 тыс вон (~$78,6) до 118 тыс вон (~$105,4) после обеда.

Чусок — корейский традиционный праздник. Празднуется 15 числа 8 лунного месяца. В Южной Корее Чусок, а также день до и после него, являются нерабочими. Во время Чусока корейцы обычно едут к себе на родину для встречи с родственниками