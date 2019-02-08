Москва, 8 февраля, 2019, 15:44 — ИА Регнум. С учётом итогового решения ЦБ РФ об уровне ставки рефинансирования в российской экономике и инвестиционно-банковской сфере, которую российский ЦБ РФ оставил на прежнем уровне в 7,75% годовых, а также, принимая во внимание те тренды, которые сложились за последние две недели на международном валютном рынке, курс российской национальной валюты, скорее всего, претерпит некоторое ослабление своих позиций в силу абсолютно рыночных причин, и ослабление это принципиального значения иметь не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Во-первых, глобальные инвесторы по всему миру очень пристально следят за событиями и новостями с полей переговоров между США и КНР об их внешнеторговых отношениях и у многих есть реальные опасения, что в дальнейшем мир ждёт новый виток торговой конфронтации между Америкой и Поднебесным Китаем.

Во-вторых, есть перспектива новых песен о санкциях, которые вроде бы пока России не светят, пока американские парламентарии заняты китайцами и сами собой, вернее, борьбой с Дональдом Трампом и его «шатдауном» американского правительства, которое, может быть, снова появится на горизонте в феврале», — пояснил эксперт.

Для России всё пока складывается позитивно — американским парламентариям пока катастрофически не хватает времени на новые российские санкции, а российский ЦБ РФ пока не закручивает гайки на денежном рынке РФ и имеет возможность взять паузу в цикле пересмотров уровня ставок.

В силу сложившегося тренда на внутреннем российском валютном рынке, курс российского рубля зажат между уровнями в 69,50−70,50 в верхней границе торгового диапазона и шансы на новые антирекорды пока слабы, даже несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию.

«Но у рубля есть слабые шансы на некоторое спокойствие и укрепление в среднесрочной перспективе, как бы не удивительно это выглядело и звучало. Рубль может плавно сползти к уровням в 61,50−62,50 к концу первого — началу второго квартала, но это при условии стабильности на товарно-сырьевом рынке и отсутствии новых вызовов в мировой геополитике», — считает Блинов.

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