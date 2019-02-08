Калуга, 8 февраля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. В 2018 году прокуратурой Калужской области отмечено сокращение количества зарегистрированных преступлений на 4%. В регионе снизилось число преступлений небольшой и средней тяжести, убийств, преступлений экономической направленности, разбоев, причинений тяжкого вреда здоровью, мошенничеств, краж. При этом возросло количество особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в группах и лицами, ранее совершавшими преступления. Об этом 8 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, по материалам расширенного заседания коллегии надзорного ведомства.

Prokuror-kaluga.ru На заседании коллегии областной прокуратуры.

Так, в ходе надзора за исполнением федерального законодательства выявлено свыше 42 тыс. нарушений закона. Значительное количество нарушений допускалось в сфере оплаты труда. Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в 72 организациях перед 7,5 тыс. работников на общую сумму свыше 316 млн рублей. Принятыми мерами защищены жилищные права инвалидов и малоимущих граждан. Восстановлены права инвалидов и пенсионеров на лекарственное обеспечение, их трудовые права.

Прокуратурой выявлены нарушения прав несовершеннолетних на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе на получение квалифицированной медицинской помощи. Актуальными являются вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также земельными участками граждан, имеющих трех и более детей, защиты детей от негативной информации, безнадзорности несовершеннолетних.

Остаются проблемными вопросы граждан, вложивших денежные средства в строительство жилых домов. В настоящее время в реестр пострадавших соинвесторов включены 154 гражданина, с привлечением средств которых возводится 18 «проблемных» объектов.

Надзорные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства были направлены на выявление и пресечение фактов неправомерного расходования денежных средств. Устранены нарушения при предоставлении гражданам коммунальных услуг, размещении информации в государственной информационной системе ЖКХ, проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Актуальной остается проблема задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные ресурсы.

Проверками охвачен широкий круг вопросов бюджетной, налоговой и имущественной сфер. По актам прокурорского реагирования погашена задолженность по исполненным контрактам более чем перед 350 хозяйствующими субъектами в размере свыше 100 млн рублей.

Особое внимание уделялось защите прав предпринимателей. Целевой проверкой установлено свыше 750 нарушений, касающихся правового регулирования инвестиционной деятельности, предоставления мер поддержки, оказания услуг, осуществления государственного и муниципального контроля, формирования Единого реестра проверок.

Остаются актуальными вопросы исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Судом удовлетворено три исковых заявления прокурора Малоярославецкого района о прекращении незаконной добычи полезных ископаемых и возмещении экологического вреда собственниками земельных участков сельскохозяйственного назначения на сумму более 50 млн рублей, возбуждено и расследуется три уголовных дела. Актуальной остается проблема размещения и утилизации отходов.

В 2018 году была продолжена работа по выявлению фактов совершения мошеннических действий в целях приобретения прав на земельные участки, возбуждено и расследуется 17 уголовных дел.

Совместно с правоохранительными органами проводились проверки в целях выявления преступлений коррупционной направленности. За нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывших служащих 76 работодателей привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более трёх млн рублей.

Повышенное внимание уделялось антитеррористической безопасности на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса, а также в местах массового пребывания граждан. По постановлениям прокуроров города Калуги, Бабынинского, Медынского и Ферзиковского районов 19 лиц привлечено к административной ответственности за размещение в сети Интернет экстремистских материалов.

В органы прокуратуры поступило около 30 тыс. обращений, из которых разрешено свыше 12,5 тыс., внесено около 4 тыс. актов прокурорского реагирования. На личном приеме принято 8 тыс. граждан.

В 2019 году коллегией ведомства решено сосредоточить усилия на решении задач по защите интересов общества и государства, гарантированных прав граждан, обеспечению правопорядка и повышению эффективности деятельности по борьбе с преступностью, добиваясь реального устранения выявленных нарушений.