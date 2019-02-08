Ярославль, 8 февраля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал исправить ситуацию с уборкой улиц и дворов областного центра. В интервью информационному порталу YarNews он заявил, что для этого региональное правительство окажет помощь мэрии Ярославля дополнительной техникой и средствами.

Yarnews.net Дмитрий Миронов

«Я хотел бы, конечно, извиниться перед ярославцами за ту ситуацию, которая сложилась. Эту ситуацию мы исправим. Здесь нет никакой определенной вины Волкова Владимира Михайловича, потому что досталось ему наследие непростое. Он с этой ситуацией сейчас борется и справляется. Мы эту ситуацию сейчас выправим: и дополнительной техникой, и дополнительными силами и средствами, для того, чтобы улицы Ярославля, областного центра, привести в надлежащий порядок», — сказал Дмитрий Миронов.

Губернатор пообещал, что ситуация выправится в ближайшее время и попросил у ярославцев терпения:

«Немножечко потерпите. Мы находимся здесь, ситуацию исправляем. Мы ездим по этим же улицам, ходим по этим дворам, и заинтересованы в том, чтобы ситуацию исправить».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура города Ярославля внесла около 40 представлений в адрес мэрии Ярославля по организации уборки в городе.