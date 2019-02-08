Ярославль, 8 февраля, 2019, 15:03 — ИА Регнум. В плохой уборке улиц и дворов Ярославля жители города прежде всего винят мэрию Ярославля во главе с Владимиром Волковым. Так считает 63% принявших участие в опросе, проведённом ИА REGNUM в социальных сетях.

Улицы Ярославля

Лишь 7% ярославцев возлагает вину на нерадивых подрядчиков, ещё 8% считает, что причина в аномальной погоде и недостатке финансирования со стороны городского бюджета.

Подобная категоричность ярославцев не удивительна.

«Слишком много негатива от власти в последнее время во всём. Народ не хочет разбираться, он требует от власти работы и порядка. Да, власть виновата, поскольку не сумела организовать процесс. Мнение народа логично», — прокомментировал результаты опроса корреспонденту ИА REGNUM социолог Роман Оглоблин.

Лишь 22% принявших участие в опросе полагают, что плохая уборка заснеженного Ярославля является следствием совокупности причин и винить исключительно власть не правильно.

Опрос проводился 7 и 8 февраля, в нём приняло участие около 500 человек.