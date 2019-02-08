Донецк, 8 февраля, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Более трёх тысяч жителей ДНР почтили память командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви, сообщил 8 февраля официальный сайт Донецкой Народной Республики.

ИА Красная Весна Гиви. Донецк

На могилу героя ДНР пришли не только его родные и близкие, но и руководство Республики, депутаты местного парламента, друзья и сослуживцы.

«Прошло два года с момента убийства легендарного командира батальона «Сомали». Для многих из нас он является настоящим героем. Сегодня по всей Донецкой Народной Республике о нем говорят много теплых слов», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Собравшиеся возложили на могилу цветы, почтили память Михаила Толстых минутой молчания, в честь покойного прозвучал троекратный залп из стрелкового оружия.

Напомним, Гиви погиб 8 февраля 2017 года во время теракта на территории военной части в Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бутусов признал, что организаторами теракта были украинские спецслужбы. Они также убили начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

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