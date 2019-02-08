Киев, 8 февраля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. На заработки за границу каждый год выезжают около 14 млн жителей Украины. Об этом 8 февраля заявил депутат от Группы «Партия Возрождение» Валерий Писаренко, во время «часа вопросов к правительству».

Николай Кузнецов. На заработки. 1882

«От правительства есть официальная информация, что от 7 до 9 млн украинцев временно работают за границей. Еще от 3 до 5 млн постоянно работают за границей. Трудовая миграция приобрела значительный размер. Сегодня мы фактически теряем страну. Экономического потенциала не будет, если мы не остановим трудовую миграцию… Что делает правительство, чтобы остановить трудовую миграцию и создать рабочие места?» — задался вопросом Писаренко.

В свою очередь, министр социальной политики Украины Андрей Рева отметил, что в стране есть «большая проблема с ответственностью бизнеса за социальные проблемы наших граждан».

По его словам, бизнес затягивает легализацию «теневых зарплат», несмотря на снижение налогов.

«Только снижение ставки единого социального взноса (ЕСВ) в 2016 году привело к снижению поступлений от ЕСВ на 40%. В связи с этим существуют серьезные проблемы как с пенсионным обеспечением, так и с обеспечением соцзащиты наших рабочих», — добавил Рева.

«Первое, что вынуждает людей выезжать, и не только в нашей стране, — это желание получать большую зарплату. Во-вторых, это желание реализовать себя, свои способности, свои таланты там, где для этого созданы лучшие условия. Конечно, это прямо связано с количеством и качеством рабочих мест. Не правительство создает рабочие места. Рабочие места создает бизнес, предприниматели, создают те люди, которые своим трудом, умом и руками дают работу другим людям. Обязанность правительства — создавать условия для этих людей, чтобы они чувствовали себя защищенными», — сказал Рева.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года эксперты консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) сделали прогноз относительно перераспределения рабочей силы в мире. По их прогнозам, в 2019 году Украину может покинуть до 1,4% трудоспособного населения. Это один из самых высоких уровней оттока трудовой силы. В топ-10 стран, которые пострадают от этой проблемы, вошли Литва, Латвия, Венгрия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь. Их показатели недалеко ушли от украинских и составляют от 1,1% до 1,3% на следующий год.