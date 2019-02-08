Санкт-Петербург, 8 февраля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга не закрывают проект «аэроэкспресса» до аэропорта «Пулково», однако намерены пересмотреть его условия.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Напомним, 7 февраля комитет по инвестициям решил отменить конкурс на создание скоростной железнодорожной ветки от Витебского вокзала в международный аэропорт «Пулково». Итоги конкурса должны были подвести 8 февраля.

Как сообщает «Деловой Петербург», сегодня вице-губернатор города Эдуард Батанов заявил журналистам: «Мы должны оптимизировать трассировку, понять на берегу, во сколько обойдутся затраты на выкуп земельных участков».

По словам чиновника, ревизия проекта закончится уже к весне. Батанов считает, что обеспечить доставку пассажиров в аэропорт и их вывоз оттуда можно только внеуличным транспортом.

Ранее, вместе с «аэроэкспрессом», рассматривалась возможность продлить до «Пулково» первую (красную) линию метро или построить в аэропорт линию наземного скоростного трамвая.

«Правительство города приняло решение провести дополнительную работу по сравнению существующих альтернативных вариантов улучшения транспортного сообщения с аэропортом «Пулково» в рамках комплексного развития данной территории», — отметили ранее в комитете по инвестициям, объясняя отмену конкурса на «аэроэкспресс».

Проект собирались осуществить на принципах концессии. Считалось, что он обойдется в 18,8 млрд рублей, при этом объем частных инвестиций составит не менее 8,8 млрд рублей, а остальное добавит бюджет.

Не исключено, что в процессе ревизии проекта будет пересмотрено конечная точка «аэроэкспресса», и его направят не на Витебский, а на Балтийский вокзал, на чем ранее настаивали в РЖД.