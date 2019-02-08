Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова может сказаться негативно на Ростовской области. В частности, вопросы могут появиться к донским чиновникам, не исключают эксперты.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

«Эксперты полагают, что у следственных органов могут возникнуть вопросы к Али Узденову, который возглавлял региональный Газпром. Стоить отметить, что Узденов имеет достаточно большой политический вес как в Карачаево-Черкесии, так и в Ростовской области. Кстати, по словам нашего источника, приближенного к федеральному центру, после беседы с Узденовом, вопросы могут появиться и к чиновникам из Ростовской области», — о таком повороте событий сообщает Telegram-канал «Выстрел в голову».

ИА REGNUM напоминает, что в 2007 году Арашуков чуть не попал под уголовное преследование. Его охрана избила молодого человека, который решил заступиться за свою невесту, обиженную будущим сенатором. В результате парень, который оказался сыном замначальника УФСБ по Ростовской области, был избит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января по подозрению в участии в преступном сообществе, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. В тот же день был задержан его отец — советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его обвиняют в хищении у ПАО «Газпром» газа на сумму более 30 млрд рублей.