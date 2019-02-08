Киев, 8 февраля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко, который намерен баллотироваться на второй срок, подкупает избирателей. Такое заявление в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» сделал кандидат в президенты Украины, глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

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По его словам, которые приводит «Страна.ua», украинский лидер дал указание выделить 2 млрд гривен (или $73,3 млн по текущему курсу) на подкуп избирателей.

«Это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей, и чтобы дальше сидеть у корыта», — сказал Гриценко.

Как уточнил политик, за организацией выделения денег из госбюджета стоят два человека — первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук и руководитель Государственного управления делами Сергей Березенко.

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Также Гриценко лично обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, чтобы тот вызвал этих людей к себе для объяснений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла, что команда действующего главы государства Петра Порошенко нанимает «агитаторов», раздавая им деньги за поддержку. Причём, по её словам, такая «новая мегакоррупционная модель» разворачивается во всех областях, во всех районах страны.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве претендентов на высший руководящий пост страны более 40 кандидатов. В частности, действующий президент Украины Петр Порошенко получил регистрацию 7 февраля. Также среди тех, кто намерен бороться за президентское кресло, шоумен Александр Зеленский, лидеры партии «Батькивщина» и «Гражданская позиция» Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, а также один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.