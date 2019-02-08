Париж, 8 февраля, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Во французском управлении иммиграцией (Ofii) заявили, что 42 беженца с гуманитарного судна Sea-Watch, застрявшего на несколько дней в открытом море в январе 2019 года, прибыли во Францию, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Издание отмечает, что 35 уроженцев Эритреи, шесть суданцев и один сомалиец прибыли 7 февраля около 9:00 по местному времени в аэропорт Шарль-де-Голль в Париже.

Ранее на Мальте французское управление по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra) определило их в качестве беженцев и направило в ряд регионов во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года силы безопасности Франции ликвидировали стихийный лагерь беженцев на севере Парижа, где несколько сотен человек жили в антисанитарных условиях.

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