Москва, 8 февраля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В Госдуме в условном восстановлении в правах Параолимпийского комитета России увидели положительную тенденцию, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Тенденция в целом положительная. Надо учитывать большой вклад наших паралимпийцев в паралимпийское движение и его популяризацию после Олимпиады в Сочи», — заявил глава комитета Госдума по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Главное сейчас, что ПКР находится в диалоге с МПК, все условия со стороны МПК выполнимы, а паралимпийцы в свою очередь ведут активную подготовку к предстоящим XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в Токио, проходят тренировочные сборы, смогут участвовать в квалификационных соревнованиях, сказал парламентарий.

Параолимпийский комитет России будет восстановлен в правах с 15 марта. Это будет означать, что отечественные спортсмены смогут выступать на Параолимпийских играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине под российским флагом.