Москва, 8 февраля, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Ставку ЦБ РФ ожидаемо сохранили неизменной на уровне 7,75%. Мера ужесточения/ослабления монетарной политики будет задействована только при условии роста волатильности валютного рынка, что может случиться под влиянием новых санкций со стороны США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Виктор Лукиных.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«То есть расходовать регулирующий рынки административный рычаг и лишний раз беспокоить банковский сектор, который и без того находится в состоянии страха перед возможными санкциями — не будут. Это логично. В комментариях ЦБ РФ прозвучала очень аккуратная формулировка о необходимости отслеживать реакцию на финансовых рынках на внешние события», — пояснил эксперт.

Можно считать, что не только фактор санкций может выступить причиной девальвации рубля в перспективе текущего года. В целом положение развивающихся стран под гнетом отношений США и Китая в ходе торговой войны, будет фактором влияния на динамику валюты в РФ.

«На следующем заседании 22 марта более вероятно, что ставка также останется неизменной. Для валютного рынка России решение не стало неожиданностью, потому значительной реакции на релиз ждать не стоит», — считает Лукиных.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России.

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