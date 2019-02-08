Тамбов, 8 февраля, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин удостоен национальной премии «Профессор года-2019» в номинации «Экономические науки», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Церемония вручения состоялась в Москве. Личный вклад губернатора отмечен в сфере отечественного образования и науки.

«В зале присутствует глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, — сказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. — Могу привести данный регион как пример положительных решений в сфере науки и образования».

Премия «Профессор года» учреждена Российским профессорским собранием в целях сохранения и дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения выдающихся научных и педагогических работников. Награда присуждается в различных номинациях — в соответствии с научными дисциплинами.

«Губернатор Тамбовской области, профессор, ученый-экономист в аграрной сфере Александр Никитин удостоен премии в номинации «Экономические науки». Эксперты отмечают его большой вклад в методологию и практику инновационного развития сельскохозяйственного производства. По данному направлению им подготовлено восемь монографий и большое количество статей в ведущих научных журналах. Результаты исследований внедряются на предприятиях агропромышленного комплекса различных регионов, а также Министерством сельского хозяйства при формировании программ развития агропромышленного производства», — говорят в регионе.

Александр Никитин является руководителем научной школы «Формирование механизма устойчивого развития АПК и сельских территорий». Отметим, что ранее успехи региона в АПК оценил во время недавней встречи с Александром Никитиным президент РФ Владимир Путин.

Сегодня стратегия развития региона сосредоточена на задаче обеспечения страны здоровыми продуктами питания и прогрессивными технологиями их производства во имя сбережения и укрепления здоровья нации. Экологическая чистота сельскохозяйственной продукции Тамбовщины подтверждена первым местом области в национальном экологическом рейтинге шестой год подряд.