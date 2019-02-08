Красноярск, 8 февраля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Правительство РФ направило обращение жительницы Красноярска, члена Общественного совета при краевом министерстве экологии Наталии Подоляк в администрацию Краснодарского края.

Цитата из к/ф «Три толстяка». реж Алексей Баталов, Иосиф Шапиро. 1966. СССР Беззаботность

Подоляк запросила у правительства декларацию на хранилище отработанного ядерного топлива в городе Железногорске Красноярского края. Ответ она получила 1 февраля 2019 года. Оказалось, что её обращение рассмотрели и по ошибке переслали администрации Краснодарского края.

«Правительству России глубоко наплевать, Краснодарский край или Красноярский. Это показательный пример», — цитирует сегодня, 8 февраля, Наталию Подоляк «Проспект Мира».

По её словам, аналогичная ситуация произошла в 2017 году. Тогда общественники опубликовали проектную документацию на объекты Универсиады, которая состоится в Красноярске в марте 2019 года. Объекты и природа, описанные в документах, были похожи на Красную поляну в Сочи.

Напомним, Красноярский край входит в Сибирский федеральный округ. Это второй по площади субъект Российской Федерации, занимает 2366,8 тыс. кв. км (или 13, 86% территории страны). Красноярский край был образован 7 декабря 1934 года.

Краснодарский край входит в состав Южного федерального округа. Образован 13 сентября 1937 года. Общая площадь — 76 тыс. кв. км.

Добавим, в январе 2019 года в адрес правительства РФ поступило 9441 обращение, в том числе 164 коллективных, под которыми поставили подписи 2971 человек. На сайте правительства РФ есть и информация о количестве потупивших обращений граждан по территориям. Согласно этим данным, за январь 2019 года поступило 329 обращений из Краснодарского края и 62 обращения из Красноярского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае президент РФ Владимир Путин заявил, что трудно вести диалог с политиками США, которые путают Австрию с Австралией.

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«Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. Но с этим ничего не поделаешь. Такой, видимо, уровень политической культуры определенной части американского истеблишмента», — подчеркнул тогда российский лидер.