Санкт-Петербург, 8 февраля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Чиновники комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга не смогли найти документов, относящихся к разработке и созданию «Зелёного пояса Славы» — мемориального комплекса, сооруженного в 1960—1970-х годах на рубежах обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание Пулковской обсерватории

Об этом сообщили защитники Пулковской обсерватории (ГАО РАН), которые в суде оспаривают разрешения на строительство вблизи этого научного учреждения. Как рассказала активистка Анастасия Плюто, 6 февраля в суде рассматривалась законность разрешений, выданных АО «Пулково-Цветы».

»Рассматриваемые в этом процессе три участка не только расположены в защитной парковой зоне Пулковской обсерватории, но и налагаются на «Зелёный пояс Славы» — памятник, охраняемый ЮНЕСКО», — пояснила Плюто.

Истцы просили КГА предоставить сведения о точном расположении границ этого памятника, поскольку документацию «Зелёного пояса Славы» разрабатывали ЛенНИИпроект и ГлавАПУ (Главное архитектурно-планировочное управление исполкома Ленинградского горсовета), наследником которого является КГА.

«Представитель КГА, глядя честными-честными глазами, ответила, что нужных документов у них нет, и кому и когда они были переданы, в комитете не знают. Удивительным образом не сохранилось ни акта приёма-передачи, ни описи.

После этого, по ходатайству истцов, суд запросил Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга (ЦГА), тот предложил уточнить запрос. По их словам, на основании имеющихся данных они не могут найти проектную документацию по созданию «Зелёного пояса Славы», — рассказала Анастасия Плюто.

По ее словам, истцы подали в суде ходатайство об отправке запросов во все возможные архивы, где могут храниться документы этого мемориала. Участвовавшие в судебном заседании представители застройщика и КГА предложили отказаться от запросов. Однако суд постановил ходатайство истцов удовлетворить и назначить следующее заседание на 25 февраля.

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Как отмечает ИА REGNUM, согласно данным на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга, «Зеленый пояс Славы» являлся памятником федерального значения. В основу планировки «Зеленого пояса Славы» был положен рубеж обороны, на котором в 1941 году были остановлены войска противника. Проект общей планировки «Зеленого пояса Славы» разработан в конце 1950-х — начале 1960-х годов сотрудниками архитектурно-планировочного управления Ленгорисполкома и института «Ленниипроект».

"Главная роль в генеральной схеме «Зеленого пояса Славы» отводилась архитектурным формам, которые в сочетании со скульптурой, памятными знаками, сохранившимися или восстановленными сооружениями символизируют героизм защитников Ленинграда. Важная роль отводилась зеленым насаждениям, которые должны были соединять рассредоточенные на больших расстояниях мемориалы. «Зеленый пояс Славы» возводился методом народной стройки», — отмечается на сайте Смольного.

По данным на 2012 год, «Зеленый пояс Славы» состоял из 37 мемориальных комплексов, которые включают в себя более 80 памятников. Природные участки и памятные знаки «Зеленого пояса Славы» занимали к тому времени территорию свыше 200 км и находились в ведении Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Вопросы сохранения объектов, которые входят в «Зеленый пояс Славы», находятся в компетенции Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

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Специалисты и общественные активисты утверждают, что появление рядом с Пулковской обсерваторией любых жилых комплексов сведет на нет все астрономические наблюдения из-за засветки неба. Кроме того, застройка запланирована на линии фронта Великой Отечественной войны и вторгается в объект культурного наследия «Блокадное кольцо».

Депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Ковалев в декабре 2018 года написал письмо руководителю администрации президента РФ Антону Вайно, требуя вернуть ансамбль «Зеленый пояс славы», включая «Блокадное кольцо», в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Депутат назвал решения о застройке этих исторических территорий, принятые накануне 75-летия полного снятия блокады Ленинграда, «циничными, позорными и роняющими авторитет России и ее президента-петербуржца».