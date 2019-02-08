Веллингтон, 8 февраля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Количество безработных новозеландцев по итогам четвёртого квартала 2018 года выросло с 4% до 4,3% всего лишь за три месяца. Об этом сообщает новозеландское новостное издание The New Zealand Herald со ссылкой на национальную статистическую службу.

Цитата из х∕ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Безработные

Подобный уровень безработицы оказался значительно выше прогнозов аналитиков: ранее экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя до 4,1%. Выход негативной статистики уже привёл к небольшому падению курса национальной валюты. Примечательно, что безработных мужчин стало больше на 8000, а женщин — на 2000. Значительно выросло и количество молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, оставшихся без работы — сразу на 12 000.

За указанный период выросли и зарплаты — на 1,9%. Однако рост безработицы при увеличении зарплат — тревожный знак для правительства. В случае замедления экономики зарплата расти уже не будет, а работы лишатся ещё тысячи человек.