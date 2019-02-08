Сеул, 8 февраля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Япония отказалась от планов по участию в международных морских учениях, которые пройдут на территории Южной Кореи в апреле и мае. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на заявление министерства обороны Японии. Ранее предполагалось, что ВМФ Японии отправят фрегат «Изумо».

Японские ВМС. 2004

Причиной подобного шага является ухудшение отношений между двумя странами. В последние месяцы произошёл ряд инцидентов, самым серьезным из которых стал конфликт на море между южнокорейскими кораблями и японскими военными самолетами. Токио убеждён, что южнокорейские корабли наводили ракеты ПВО на самолёт-разведчик, а Сеул возмущён провокационными пролетами японских истребителей на малых высотах над кораблями ВМФ.

Учитывая неподходящий контекст, Япония предпочла отказаться от участия в учениях, объяснил пресс-секретарь оборонного ведомства. Ранее 27 января ВМФ Южной Кореи объявили о переносе визита своих кораблей в Японию.