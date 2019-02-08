Москва, 8 февраля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Кинорежиссер и актер Юрий Кара выразил соболезнования родным и близким артиста Сергея Юрского, скончавшегося 8 февраля в Москве. Об этом сам режиссер сообщил газете «Известия».

Цитата из к/ф «Любовь и голуби». реж Владимир Меньшов. 1985. СССР Сергей Юрский в роли дяди Мити

"Он (Сергей Юрский) был одним из тех маяков, на которых мы могли ориентироваться», — сказал режиссер.

Кара добавил, что смерть Юрского является невосполнимой потерей для всего народа и культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2019 г. в Москве скончался актер Сергей Юрский. По предварительным данным, смерть 83-летнего артиста наступила от остановки сердца.

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