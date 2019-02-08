Ярославль, 19 февраля, 2019, 18:20 — ИА Регнум. На строительство школы и детской поликлиники в Ярославле из федерального бюджета в этом году будет выделено 200 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Правительство Ярославской области

«На Чернопрудной улице построим новую школу — о ней жители микрорайона Сокол мечтали уже много лет. На улице Попова появится детская поликлиника, которая сделает качественную медицину доступнее для маленьких ярославцев. Соглашение о перечислении субсидии уже заключено. Сейчас формируется документация для проведения аукционов, по итогам которых определятся подрядчики. Школу планируем достроить в 2020 году, поликлинику — в 2021-м», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Деньги выделены региону в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Оба объекта расположены в Фрунзенском районе, где идет активное жилищное строительство. Существующие школа и детская поликлиника давно не справляются с нагрузками.