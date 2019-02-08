Москва, 8 февраля, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию 20 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В прошлый раз президент выступил с Посланием 1 марта 2018 года. Оно состоялось менее, чем за три недели до выборов президента России, в которых Путин принимал участие как самовыдвиженец.

Для реализации Послания в Госдуме будет создана рабочая группа, которая в том числе составит график законопроектной работы для реализации предложений главы государства.

Впервые с посланием к обеим палатам Федерального собрания обратился президент Борис Ельцин, это произошло в феврале 1994 года. В Георгиевском зале БКД мероприятие проходит с 2008 года, ранее местом его проведения был Мраморный зал Кремля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, оглашение послания Федеральному собранию закреплено Конституцией РФ. В соответствии со ст. 84 Конституции РФ глава государства «обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».