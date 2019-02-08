Пхеньян, 8 февраля, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Официальные СМИ КНДР хранят молчание по поводу грядущей встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая должна состоятся 27−28 февраля во Вьетнаме. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

В прессе и на телевидении не появляется никакой информации о новом саммите; также игнорируется визит в Пхеньян спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна, который прибыл для обсуждения рабочих деталей будущих переговоров.

Такая политика является характерной для северокорейских СМИ: в 2018 году не сообщалось заранее о визите в КНДР госсекретаря США Майкла Помпео, о посещении Вашингтона спецпредставителем КНДР Ким Ён Чхолем и других визитах. Как правило, события освещаются уже после того, как они состоялись, и только в случае, если переговоры прошли успешно. Таким образом, вряд ли стоит рассчитывать на то, что СМИ КНДР сообщат о саммите ранее, чем 28 февраля или 1 марта.