Сухиничи, Калужская область, 8 февраля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Осужденные исправительной колонии общего режима № 5 в калужских Сухиничах в рамках кружка церковного пения при храме Всех святых в земле Российской просиявших, возведенном на территории пенитенциарного учреждения, осваивают азы певческого искусства.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области На занятии кружка церковного пения с осужденными

Как сообщила 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова, уже не первый год при храме проводятся службы под духовное песнопение осужденных. В этом им помогают священнослужители Свято-Введенской Оптиной пустыни. Важную роль в создании кружка церковного песнопения сыграл его организатор и преподаватель, хормейстер Алексей Петров.

Занятия кружка посещают осужденные, имеющие хорошие голоса и слух. Православные осужденные также активно принимают участие и в жизни приходской общины.

«Богослужения, проводимые в храме колонии, нередко посещают осужденные, которые ещё плохо разбираются в религиозных традициях. Однако именно церковное хоровое пение помогает людям, лишенным свободы, ощутить действие благодатной молитвы, её суть, и тем самым приобщиться к таинству церковной жизни», — считает Ирина Бегунова.

Церковное хоровое пение является составной частью молитвенного собрания и представляет собой совместную молитву всех участвующих в церковной службе.