Абакан, 8 февраля, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов провёл оперативное совещание по вопросу аномальных морозов в республике, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 февраля, в правительстве региона.

R-19.ru Совещание по вопросу аномальных морозов в Хакасии

По прогнозам Гидрометцентра, аномально низкие температуры будут держаться ещё около недели. Главным на совещании стал вопрос бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального комплекса во время пиковых нагрузок.

Уточняется, что в Хакасии будет круглосуточно работать горячая линия по вопросам ЖКХ. Также в минстрое организовано дежурство ответственных специалистов, которые должны «оперативно реагировать на каждый информационный сигнал».

Глав муниципальных образований проинформировали о режиме повышенной готовности. При необходимости на место будет выезжать аварийная бригада, есть возможность задействовать мобильные передвижные котельные. Также власти региона обещают увеличить теплопадачу населению на период низких температур.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Хакасию и другие сибирские регионы накрыли аномальные морозы. В ряде регионов столбики термометров опускались до минус 45−50 градусов.

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