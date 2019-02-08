Москва, 8 февраля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Следователи назвали предварительную причину инцидента, который произошёл с самолётом рейса Тюмень — Москва в международном столичном аэропорту «Домодедово». По информации московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, происшествие спровоцировал лёд на рулёжной дорожке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

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Экипаж воздушного судна, потеряв управление, пытался предотвратить столкновение с мачтой освещения, однако безуспешно.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт, прибывший из Тюмени в Москву, вечером 6 февраля 2019 года в аэропорту «Домодедово» врезался в фонарный столб. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа (всего на борту находилось 63 человека) не пострадал. У воздушного судна повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла. Проводится доследственная проверка.

Добавим, что на работу аэропорта инцидент не повлиял.