Москва, 8 февраля, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Согласно обзору ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» за январь 2019 года, подготовленному по материалам опроса ООО «инФОМ», инфляционные ожидания жителей России на ближайшие 12 месяцев выросли по сравнению с декабрем на 0,2% — до 10,4%, и впервые с января 2015 года превысили уровень наблюдаемой инфляции. Таким образом, участники опроса прогнозируют в будущем более высокую инфляцию, чем наблюдают сейчас, говорится в сообщении регулятора. Этому в большей степени послужило повышение фактической инфляции, поскольку инфляционные ожидания населения являются наиболее чувствительными к росту цен на товары и услуги «повседневного спроса», составляющие значительную долю в семейном бюджете, например продукты питания и бензин, ЖКХ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Наравне с этим отмечается рост инфляционных ожиданий со стороны бизнес-сообщества, что преимущественно связывается с повышением ставки НДС с 18% до 20% и негативной динамикой курса рубля, ростом акцизов и тарифов ЖКХ, а также индексацией заработной платы как минимум на уровне прошлогодней инфляции (+4,3%).

При этом Банк России на 2019 год прогнозирует инфляцию в интервале 5,0−5,5%, хотя глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что на пике — в марте — апреле — годовая инфляция может превысить эти показатели и даже достичь 6%, тогда как официальный прогноз правительства РФ и вовсе составляет 4,3%», — привел цифры эксперт.

Ожидания населения по поводу инфляции остаются на повышенном уровне с середины прошлого года из-за влияния таких факторов, как ослабление рубля, связанное в том числе с нарастанием санкционного давления, скачкообразным ростом цен на моторное топливо, поддерживаемого высокими ценами на нефть, повышением пенсионного возраста, а также упреждающими действиями бизнеса в преддверии роста НДС.

«На этом фоне весьма показательными выглядят данные по росту потребительских цен, недавно предоставленные Федеральным агентством государственной статистики. Так, индекс потребительских цен в России в январе 2019 года повысился на 1% в сравнении с декабрем 2018 года, когда тогда цены выросли на 0,8%. Отметку в один процент индекс не обновлял с января 2016 года, свидетельствуют данные Росстата. Существенное удорожание отмечалось по большинству наблюдаемых видов плодоовощной продукции», — отметил Попов.

В целом продукты питания подорожали на 1,3% к декабрю и на 5,5% — к январю 2018 года. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,6% и 4,5%, а услуги поднялись в цене на 1,1% и 5% соответственно. При этом в годовом сопоставлении инфляция в январе резко ускорилась, достигнув 5% после 4,3%, относительно декабря 2018. Следует отметить, что в качестве исторически минимального статистического ориентира инфляции в современной России остается уровень 2017 года, когда она составила 2,5%.

«По мнению многих экономистов, кроме сезонного подорожания товаров и услуг главным фактором разгона инфляции стало неоднозначное решение правительства РФ, по инициативе которого было принято решение о повышении с 1 января 2019 года НДС на 2%. Одновременно были повышены акцизы на моторное топливо, табак, алкоголь и автомобили, что потянуло за собой рост тарифов на ЖКХ и проезд в общественном транспорте. В итоге — такой взрывной рост инфляции в январе 2019 года до 1% против 0,3% и 0,6% в 2018 и 2017 году соответственно», — заметил эксперт.

В этих условиях российским предпринимателям приходится делать непростой выбор между повышением цен, чтобы сохранить прибыль, или же оплатить потребительскую лояльность из своего кармана, что более характерно для компаний, ориентированных на конечный потребительский спрос и ограниченные финансовые возможности покупателей. По нашим оценкам, с учетом и без того большой нагрузки на бизнес, большинство предприятий будет вынуждено переложить возросшие издержки на плечи потребителя.

«В этой связи весьма актуальным становится так называемый даунсайзинг — популярный маркетинговый ход, широко укоренившийся на российском рынке в последние годы. Даунсайзинг — это уменьшение количества продукта в упаковке без изменения цены. В буквальном переводе с английского, downsizing означает уменьшение размера», — пояснил Попов.

Даунсайзинг представляет собой своеобразную форму «камуфляжа» повышения цен на продукцию, основанную на невнимательности и привыкании потребителей к товару. По сути — это не совсем честная, можно сказать «на грани обмана», практика получения выгоды производителем, осуществляемая в рамках законов, поскольку формально не налагает ответственность на продавца по причине невнимательности покупателя.

«Именно по этой причине даунсайзингу подверглись в России абсолютно все продукты и промтовары в промышленной упаковке, побуждающие нас непроизвольно платить более высокую цену за меньший вес и объем, провоцируя таким образом очередной виток роста инфляции. Факторов, которые могут переломить ситуацию к лучшему, пока не наблюдается. Скорее всего, в первом полугодии инфляционные ожидания россиян могут еще подрасти, а политика затягивания поясов продолжится как минимум до конца 2019 год», — высказал свое мнение эксперт.

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