Москва, 8 февраля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Заявлением о том, что избранный президент Николас Мадуро должен сложить полномочия президента и покинуть страну, госдепартамент США нарушает права народа Венесуэлы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Kremlin.ru Николас Мадуро

В мае 2018 года народ Венесуэлы избрал президентом страны Николаса Мадуро, напомнил спикер Госдумы.

«Источником власти в Венесуэле является ее народ, а не госдепартамент США. Власти Соединенных Штатов нарушают все демократические принципы и международные нормы, указывая суверенным государствам, кто у них должен быть президентом и как им жить», — цитирует пресс-служба Госдумы Володина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал Мадуро уйти в отставку и покинуть Венесуэлу. О том, что время переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро прошло, заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс 7 февраля.

Президент Венесуэлы Мадуро подписал адресованное главе США Дональду Трампу открытое письмо с требованием не вмешиваться в дела страны.