Киев, 8 февраля, 2019, 12:30 — ИА Регнум. На Украине систему здравоохранения взяла под контроль транснациональная фармакологическая мафия. Об этом 8 февраля в кулуарах Верховной Рады заявил депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

«Нынешнее руководство МОЗ рассказывает, что победило фармакологическую мафию не совсем говорит правду, а вернее полностью неправду. Они победили отечественную фармакологическую мафию имени Богатыревой (экс-министр здравоохранения Украины, член Партии регионов Раиса Богатырева — ред.) и компании. Это факт. Но они не договаривают, что на место этой фармакологической мафии была приведена транснациональная фармакологическая мафия», — сказал Мосийчук.

Он также объяснил снижение цен на некоторые виды лекарственных препаратов, тем, что МОЗ закупает лекарства, у которых термин годности заканчивается через месяц-два после ввоза в страну.

«В страну якобы завозятся более дешевые лекарства. Да, они дешевле, а знаете почему? Потому что термин годности на них заканчивается через месяц-два после их ввоза в Украину. Кого они побороли?» — задался вопросом Мосийчук.

По его словам, на Украине нужно вводить чрезвычайное положение из-за эпидемии кори.

«Нам пытаются рассказать, что нет эпидемии кори в стране. Вы только не смейтесь. Вчера эпидемия кори поразила МОЗ. Вчера заболело два юриста из Министерства здравоохранения и охранник. А нам и дальше рассказывают, что в стране нет эпидемии. В Запорожье на одном из предприятий заболело 20 человек. В США, гражданкой которых является Ульяна Супрун, 20 человек заболело — оглашается чрезвычайная ситуация. А у нас с начала года умерли семь украинцев», — рассказал Мосийчук.

Он также призвал украинцев не делать прививки американской вакциной от кори.

«Сейчас в страну завезено 400 тыс. доз американской вакцины от кори, которые арестованы решением американского суда, не украинского. Она в Америке не используется. Пользуясь случаем, я обращаюсь к украинцам: не делайте прививки американской вакциной. Завезена бельгийская вакцина. Ею надо прививаться. Американской — ни в коем случае. Специалисты говорят, что лучше вообще не делать прививки, чем делать этой американской», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля окружной административный суд Киева запретил уроженке США Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Ранее депутат «Радикальной партии» Мосийчук в ходатайстве об обеспечении административного иска в отношении Супрун обосновал необходимость запретить ей исполнять обязанности министра тем, что «ее назначение на эту должность в установленном порядке компетентным органом осуществлено не было».

Напомним, 6 февраля премьер-министр ВладимирГройсман поручил минюсту и секретариату правительства обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун с поста и.о. министра здравоохранения.

«Мы обязательно будем отстаивать праву в судах. Вчера я дал поручение Минюсту и секретариату правительства подготовить соответствующие обращения в суд, чтобы восстановить справедливость. Мы будем за это бороться… Нас этим не остановить. Мы будем идти дальше, у нас большие планы относительно изменения системы в медицине. Мы полностью поддерживаем и Ульяну Супрун, и команду Минздрава, которая реализует системную реформу медицины», — сказал Гройсман на заседании правительства.

Кроме того, президент Петр Порошенко также выразил поддержку Супрун в связи с решением Окружного административного суда Киева.

«Ценю все то, что мы вместе сделали в направлении медицинской реформы. Убежден, что реформированный Верховный суд установит истину в этом деле», — добавил Порошенко.