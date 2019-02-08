Санкт-Петербург, 8 февраля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» планирует вынести грузовые железнодорожные пути за пределы Санкт-Петербурга и инвестировать более 80 млрд рублей в модернизацию и развитие инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла.

Дарья Драй ИА REGNUM Московский вокзал Санкт-Петербурга

О таких планах временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил 8 февраля после встречи с гендиректором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

В свою очередь, власти Северной столицы готовы предоставить Октябрьской железной дороге земельные участки под строительство дополнительных главных путей Московского направления. Это даст возможность увеличить частоту движения высокоскоростных поездов в Москву и обратно, а также улучшить движение пригородных электричек.

По итогам переговоров стало известно о намерении подписать соглашение по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла с объемом финансирования 83 млрд рублей. «Это очень важно. Это касается переходов над железнодорожными путями, мостов, путепроводов», — пояснил Александр Беглов.

Также ОАО «РЖД» планирует привести облик железнодорожных вокзалов в соответствие с культурными и архитектурными традициями Санкт-Петербурга.

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По данным пресс-службы ОАО «РЖД», в 2018 году сумма налоговых отчислений компании в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила 13,69 млрд рублей. В частности, налоговые перечисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 4,83 млрд руб., в бюджет Ленинградской области направлено 3,98 млрд руб.