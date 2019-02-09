Рейтинг протестной активности регионов России, январь 2019 года
Москва, 9 февраля, 2019, 21:59 — ИА Регнум. ИА REGNUM публикует рейтинг протестной активности регионов РФ, подготовленный АНО «Институт региональной экспертизы». Все регионы разделены на четыре группы: «красную» — где всё довольно тревожно, «оранжевую» — там протест заметен, но определяющей роли не играет, «жёлтую» и «зелёную» — по мере убывания протестных настроений.
Рейтинг протестной активности российских регионов (январь 2019 г.)
I. Методика рейтинга протестной активности российских регионов
Рейтинг протестной активности регионов России рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей. Данные показатели делятся на две группы. Первая группа — основные показатели. Они делятся на два блока: социально-экономический протест и политический протест. Каждый из этих блоков оценивается по шкале от 0 до 5, где 0 — полное отсутствие протестной активности, а 5 — максимальный уровень протестной активности граждан, ставящий под угрозу стабильность региональной политики. Таким образом, каждый регион в сумме получает от 0 до 5 баллов (средний показатель от социально-экономического протеста и политического протеста). Соответственно, чем выше балл, тем выше уровень протестной активности в субъекте Российской Федерации.
Вторая группа — дополнительные показатели. Сюда входят факторы, которые не характеризуют непосредственно форму протеста, но оказывают влияние на его глубину, перспективы и масштаб распространения. Полагаем, что здесь можно выделить пять факторов, а именно: близость губернаторских или парламентских выборов (дополнительный балл, если выборы состоятся в 2019 году), число участников протестных акций (дополнительный балл, если число участников акции более 500 человек для мегаполисов и более 100 человек для остальных населённых пунктов), количество субъектов протеста (дополнительный балл, если протест поддержали три и более политических партии или общественных организации), информационное освещение протеста в федеральных СМИ (дополнительный балл), а также использование протестующими социальных сетей и мессенджеров в целях мобилизации (дополнительный балл). Итого: каждый регион получает рейтинговый бал от 0 до 10.
II. Основные протестные кейсы в январе 2019 г.
Анализ протестной активности в регионах России в первом месяце текущего года позволяет выделить десять основных направлений общественного протеста, которые проявлялись в двух и более регионах.
- «Мусорный протест». Тема мусора стала ключевой в начале текущего года. Митинги и пикеты прошли более чем в десяти регионах. Причём наиболее крупные акции состоялись уже 3 февраля и хронологически не попали в данный рейтинг. Особенно высокий уровень общественной напряжённости «мусорная проблема» создавала в Архангельской и Тамбовской областях, в Приморском крае.
- Протест против возможной передачи Курильских островов Японии. Протестные акции были инициированы «Левым фронтом» при достаточно широкой общественной поддержке и прошли в нескольких регионах России. Наибольший резонанс данная тема получила в Москве и в регионах Дальнего Востока.
- Выступления против пенсионной реформы. Данный протест развивался в январе в форме пикетирования, что объективно снижало к нему внимание со стороны СМИ. Тем не менее общественное движение «Суть времени» сумело организовать протестные акции более чем в двадцати регионах страны (Москва, Свердловская область, Татарстан и др.).
- Протестные акции, направленные на привлечение внимания к антисоциальной, по мнению протестующих, политике правительства. Как правило, обозначались как митинги или пикеты «против политики власти». Акции, посвящённые этой проблеме, прошли в нескольких регионах (Воронежская, Волгоградская области и др.). Организатором выступила КПРФ, но в целом мероприятия были не скоординированы друг с другом.
- Забастовка водителей большегрузов, перевозящих зерно. Протест затронул южные регионы России, наиболее остро проявившись в Ростовской области. Протестующие недовольны низкими ценами на транспортировку зерна, что вкупе с работающей системой «Платон» делает перевозку невыгодной. В рамках данного протеста дальнобойщики вновь заявили о себе как о потенциально влиятельном протестном субъекте.
- Пикеты и шествия в защиту политических заключённых и памяти жертв политических репрессий. Были приурочены к десятилетию со дня убийства журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Организованы «Левым фронтом» и «Яблоком». Мероприятия прошли в нескольких регионах (Волгоградская, Пензенская области, Севастополь и др.), но были немногочисленными по охвату. Сюда же можно отнести и пикеты с требованием освобождения ростовской активистки «Открытой России» А. Шевченко.
- Протестные акции, посвящённые проблемам ведения городского хозяйства. Проходили, как правило, в форме митингов и стихийных сходов граждан. Чаще всего были связаны с неудовлетворительной работой системы ЖКХ в том или ином районе, протестом против повышения оплаты проезда в транспорте. Ряд кейсов был связан с нежеланием горожан отдавать под застройку рекреационные зоны (Свердловская область, Краснодарский край и др.).
- Забастовка таксистов, в том числе работающих с агрегатором «Яндекс.Такси». Требование — повышение стоимости оплаты проезда и трудовой защищённости. Забастовка охватила несколько регионов (Ростовская и Оренбургская области, Бурятия), но не вызвала сочувствия в общественном мнении.
- Пикеты вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского банка. Прошли в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Наиболее значительные акции — в Иркутской и Амурской областях. Требования — вернуть вложенные средства. Акции были скоординированы друг с другом по времени, но не вызвали серьёзного отклика СМИ.
- Пикеты против преследования ЛГБТ-активистов в Чеченской республике. Пикеты были организованы ЛГБТ-сообществом и прошли в нескольких регионах России. В некоторых субъектах имели место инциденты с представителями других социальных групп (например, в Ростовской области с казаками).
III. Рейтинговые показатели
- Регионы «красной зоны» (с максимальным уровнем протестной активности от 7 до 10 баллов)
№ п/п
Субъект
Рейтинг
1
Москва
9
2
Воронежская область
8
3
Ростовская область
8
4
Архангельская область
8
5
Краснодарский край
7
6
Белгородская область
7
7
Тамбовская область
7
8
Свердловская область
7
9
Саратовская область
7
10
Волгоградская область
7
11
Алтайский край
7
В число регионов с наиболее высоким уровнем протестной активности попали крупные агломерации с высокой численностью населения, что предполагает значительное социальное разнообразие и концентрацию большого спектра проблем. В этом контексте закономерным представляется лидерство Москвы в данном рейтинге, так как, во-первых, в столице сконцентрирован протест не только регионального, но и федерального характера. Так, в январе в Москве протестовали жители Московской области (у которой, как известно, нет своей «столицы»), проводил пикет житель Свердловской области, а также проходили многочисленные митинги и пикеты против пенсионной реформы, против передачи Японии Курильских островов и ряд других акций федерального масштаба. Во-вторых, уровень гражданской активности в Москве объективно выше, чем в абсолютном большинстве других субъектов Российской Федерации. Накладывает свой отпечаток и приближающаяся избирательная кампания по выборам в Московскую городскую Думу. Что касается других регионов «красной группы», то их можно условно разделить на две части. Первая — регионы с комплексом проблем социально-экономического характера и высоким уровнем протестной активности (Воронежская, Ростовская, Свердловская, Волгоградская области и Краснодарский край). В большинстве своём это развитые регионы с высокой численностью населения, центры регионального притяжения. Вторая группа — регионы с одной ярко выраженной протестной темой (Архангельская, Белгородская, Саратовская, Тамбовская области и Алтайский край). Для Архангельской и Тамбовской областей такими проблемами стали вопросы утилизации отходов, для Белгородской и Саратовской областей — вопросы инфраструктуры и благоустройства, для Алтайского края — социальные проблемы.
Мониторинг протестной активности в регионах «красной зоны»