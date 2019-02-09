№ п/п Субъект Рейтинг 1 Москва 9 2 Воронежская область 8 3 Ростовская область 8 4 Архангельская область 8 5 Краснодарский край 7 6 Белгородская область 7 7 Тамбовская область 7 8 Свердловская область 7 9 Саратовская область 7 10 Волгоградская область 7 11 Алтайский край 7 В число регионов с наиболее высоким уровнем протестной активности попали крупные агломерации с высокой численностью населения, что предполагает значительное социальное разнообразие и концентрацию большого спектра проблем. В этом контексте закономерным представляется лидерство Москвы в данном рейтинге, так как, во-первых, в столице сконцентрирован протест не только регионального, но и федерального характера. Так, в январе в Москве протестовали жители Московской области (у которой, как известно, нет своей «столицы»), проводил пикет житель Свердловской области, а также проходили многочисленные митинги и пикеты против пенсионной реформы, против передачи Японии Курильских островов и ряд других акций федерального масштаба. Во-вторых, уровень гражданской активности в Москве объективно выше, чем в абсолютном большинстве других субъектов Российской Федерации. Накладывает свой отпечаток и приближающаяся избирательная кампания по выборам в Московскую городскую Думу. Что касается других регионов «красной группы», то их можно условно разделить на две части. Первая — регионы с комплексом проблем социально-экономического характера и высоким уровнем протестной активности (Воронежская, Ростовская, Свердловская, Волгоградская области и Краснодарский край). В большинстве своём это развитые регионы с высокой численностью населения, центры регионального притяжения. Вторая группа — регионы с одной ярко выраженной протестной темой (Архангельская, Белгородская, Саратовская, Тамбовская области и Алтайский край). Для Архангельской и Тамбовской областей такими проблемами стали вопросы утилизации отходов, для Белгородской и Саратовской областей — вопросы инфраструктуры и благоустройства, для Алтайского края — социальные проблемы. Мониторинг протестной активности в регионах «красной зоны» Регион Москва Воронежская область Ростовская область Архангельская область Краснодарский край Белгородская область Пикет памяти В.И. Ленина. Тамбовская область Свердловская область Саратовская область Волгоградская область Алтайский край 2. Регионы «оранжевой зоны» (с уровнем протестной активности от 5 до 6,9 баллов) 12 6 13 6 14 6 15 6 16 6 17 6 18 6 19 6 20 5 21 5 22 5 23 5 24 5 25 5 26 5 27 5 28 5 29 5 30 5 31 5 32 5 33 5 Субъекты, находящиеся в «оранжевой зоне», могут быть охарактеризованы как регионы с достаточно высоким уровнем протестной активности. Как правило, регионы, попавшие в данную группу, характеризуются наличием одной относительно значимой локальной проблемы и протестными выступлениями частного характера. Например, значимыми локальными проблемами являются экологическая ситуация в Сибае для Башкирии или строительство полигона для хранения ядерных отходов для Приморья. Эти случаи вызывают значительный общественный резонанс и сохраняют высокий потенциал протестной активности. Одновременно в этих и других регионах периодически происходят выступления частного характера — одиночные пикеты по тому или иному поводу, митинги против передачи Курильских островов Японии и т.п. кейсы. В то же время в субъектах «оранжевой зоны» протест является хоть и важным, но не решающим фактором развития региональных политик. Мониторинг протестной активности в регионах «оранжевой зоны» Регион 3. Регионы «жёлтой зоны» (с уровнем протестной активности от 2,1 до 4,9 баллов) № п/п Субъект Рейтинг 34 4 35 4 36 4 37 4 38 4 39 3 40 3 41 3 42 3 43 3 44 3 45 3 Субъекты, попавшие в «жёлтую зону», характеризуются как регионы с умеренным уровнем протестной активности. Для них характерно наличие локальных протестных кейсов, которые пока не вызывают повышенного интереса общественности, но имеют определённый протестный потенциал в будущем. Как правило, это ситуации, связанные с требованием повышения уровня социально-экономического развития, в том числе против пенсионной реформы (Костромская, Брянская область), а также локальные конфликты или поддержка общефедеральных протестных трендов (Курильские острова, поддержка ЛГБТ-сообщества в Чечне и т.п.). Особенностью регионов, попавших в «жёлтую зону», является преобладание пикетов как формы выражения протеста, что существенно снижает количество участников подобных акций и внимание к ним со стороны СМИ и блогеров. Мониторинг протестной активности в регионах «жёлтой зоны» Регион 4. Регионы «зелёной зоны» (с уровнем протестной активности от 0 до 2 баллов) № п/п Субъект Рейтинг 46 2 47 2 48 2 49 2 50 2 51 2 52 2 53 2 54 1 55 1 56 1 57 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 63 1 64 1 65 0 66 0 67 0 68 0 69 0 70 0 71 0 72 0 73 0 74 0 75 0 76 0 77 0 78 0 79 0 80 0 81 0 82 0 83 0 84 0 85 0 Субъекты, входящие в «зелёную зону», характеризуются как регионы с низким уровнем протестной активности населения. По итогам января 2019 года таких регионов в России чуть менее половины. При этом низкий уровень протестной активности не всегда означает отсутствие социально-экономических и/или политических проблем. Очень часто, как в случаях с регионами Северного Кавказа, это определяется сложившимся типом политической культуры и типом политического режима, сформировавшимся в той или иной региональной политии. В частности замечено, что жёсткие, авторитарные региональные политии гасят протест при помощи силовых методов, определить потенциал протеста в этом случае представляется довольно непросто. Кроме того, в состав данной группы вошли регионы с разовыми протестными акциями, как правило, немногочисленными, в форме пикетов, чаще всего одиночными. Такие акции, за редким исключением, не привлекают общественного внимания. В ряде регионов также прошли акции федерального характера (протест против передачи Курил, митинги памяти В.И. Ленина и т.п.), которые не привлекли внимания региональных властей, так как последние не рассматривают их как сколько-нибудь значимую угрозу для стабильности в регионе. Мониторинг протестной активности в отдельных регионах «зелёной зоны» Регион IV. Общие выводы Общий анализ протестной активности российских регионов в январе 2019 г. позволяет сделать несколько ключевых выводов. 1. Протестная активность первого месяца текущего года в большинстве регионов оказалась низкой или умеренной. Это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, продолжительные новогодние праздники, которые не способствуют общественно-политической мобилизации населения. Во-вторых, тяжёлые погодные условия в ряде регионов. Прежде всего, в Сибири и на Дальнем Востоке. В итоге, мобилизация активистов затруднена, а сами акции получаются немногочисленными. В-третьих, с первого января вступили в силу ряд изменений в законодательстве. В том числе непосредственно влияющие на качество жизни населения. Осознание произошедших изменений произойдёт спустя некоторое время. 2. Вопреки сложившимся стереотипам, протестные акции с политическими требованиями не уступают по количеству акциям с требованиями социально-экономического характера. Правда, следует отметить, что протестные акции с политическими требованиями собирали существенно меньшее количество участников, чем акции с требованиями социально-экономическими. Можно также выявить закономерность, что политические акции чаще проходят в формате пикетов, а социально-экономические — в форме митингов, забастовок и сходов граждан. Кроме того, если социально-экономический протест имеет преимущественно региональную специфику, то протест политический был направлен в январе, чаще всего, против федеральной власти. Также прослеживается тенденция сращивания социально-экономических и политических требований у протестующих. 3. Ключевым вопросом, волнующим граждан, оказалась «мусорная реформа», а также прямо или косвенно связанные с ней экологические проблемы. При этом крупнейшие экологические акции запланированы на февраль, что, вероятно, существенно повлияет на изменения в рейтинге протестной активности регионов. В целом февраль ожидается более протестным, чем январь. Среди других острых тем: пенсионная реформа, чей протестный потенциал ещё не исчерпан, хотя и значительно снижен, и Курильские острова, которые, по мнению протестующих, Россия почти готова отдать Японии. Сохраняется высокий протестный потенциал и у локальных кейсов. 4. Главным субъектом регионального протеста в январе была КПРФ. Партия довольно удачно аккумулирует протест, связанный с пенсионной реформой, а в прошедшем месяце наряду с союзниками из «Левого фронта» возглавила и протестные акции в защиту Курильских островов. В целом политические организации «левого» толка были более активны в январе текущего года. Следует обратить внимание на падение числа акций, организованных региональными штабами А. Навального, хотя они по-прежнему активно присутствуют в информационном пространстве. Заметной тенденцией становится и рост числа акций, организованных активными группами общественности. В первую очередь, это протестные акции, посвящённые «мусорной реформе», и локальные кейсы. Таким образом, январь 2019 г. оказался относительно спокойным в плане проявления протестной активности граждан. Но первый месяц года ознаменовался подготовкой к ряду крупных акций, которые пройдут в феврале. АНО «Институт региональной экспертизы», 2018