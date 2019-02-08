Оренбург, 8 февраля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. На оренбургско-казахстанском участке границы таможенники перехватили крупную партию контрафактных детских игрушек. Товар изъят. Ущерб от незаконного использования зарегистрированных товарных знаков оценили в сумму, превышающую 40 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Оренбургской таможни Ирина Старостина.

(сс) Lisa Brewster Пони

Партия игрушек задержана в ноябре 2018 года. В настоящее время таможня получила ответ от представителей правообладателей товарных знаков. Они заявили, что товар является контрафактным. Качество игрушек не соответствует стандартам производителя. Такая продукция могла нанести вред конечным потребителям — детям.

Добавим, из Казахстана в Россию пытались ввезти 36 415 игрушек, среди которых наборы «My little pony» и «FROZEN», игрушки Peppa Pig и CHI CHI LOVE, куклы «L.O.L.», уменьшенные модели автомобилей BMW, Porsche, Jeep, LADA, УАЗ. Все они изъяты.

В отношении перевозчика возбуждены административные дела: 15 — по фактам незаконного использования зарегистрированных товарных знаков и два — по фактам нарушения авторских и смежных прав в целях извлечения дохода.