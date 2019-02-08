Междуреченск, Кемеровская область, 8 февраля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту падения в обрыв автобуса с вахтовиками и гибели шестерых рабочих разреза «Распадский». Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

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«По предварительным данным, на технологической дороге вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся, шесть человек погибли, восемнадцать пострадали. Все пострадавшие госпитализированы. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Междуреченска Дмитрий Григорьев. По факту произошедшего организована и проводится проверка исполнения федерального законодательства. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в региональной прокуратуре.

Безымянный

Ранее ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Кемеровской области сообщили, что в результате падения в обрыв автобуса с вахтовиками пострадали 22 рабочих, шесть из которых скончались на месте.

Напомним, сегодня утром, 8 февраля, на разрезе «Распадский» служебный вахтовый автобус, перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет, упав с высоты около 8 метров. По данному факту следственными органами СКР по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил при ведении горных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).